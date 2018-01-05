«مين يقدر على ميسي ورونالدو»

يحظى اللاعبان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بجل اهتمام عالم كرة القدم في العصر الحالي. وعلى الأرجح سيستمر هذا الأمر في الأعوام المقبلة، حسبما يرى اللاعب البرازيلي السابق رونالدو، الملقب بـ«الظاهرة» الذي قال في تصريحات لمجلة «شبورت بيلد» الألمانية أن اللاعبين الأرجنتيني والبرتغالي سيستمران في بسط سيطرتهما على الجوائز الفردية في المستقبل.

وأشار رونالدو في حواره مع المجلة الألمانية إلى الصعوبات التي اعترت طريقه خلال مسيرته كلاعب، وقال: «في جيلي كانت المنافسة أكبر بكثير من الوقت الحالي، لا أرغب في أن أقلل من شأن ميسي ورونالدو، اللذين سيتنافسان على لقب اللاعب الأفضل في العالم في السنوات المقبلة، ولكن في عصري كان هناك زيدان وريفالدو وفيغو وأنا ثم جاء رونالدينيو».