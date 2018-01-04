كوتينيو "يتجه إلى كامب نو" وفالفيردي يعلق

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من نادي برشلونة الإسباني أن الأخير اقترب من إتمام صفقة صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن ليفربول أبدى "أخيرا" موافقته على العرض الذي قدمه برشلونة، والذي يقدر بنحو 150 مليون يورو (بما فيها الحوافز).

وكشف الصحفي الإسباني الشهير غوييم بالاغي، الذي يتابع باهتمام كل ما يخص "البريمرليغ"، أن المفاوضات بين الفريقين قد تفضي إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف "النادي الإنجليزي بات مستعدا للتفاوض من أجل التخلي عن كوتينيو، وهو الأمر الذي لم يسبق أن حدث، خصوصا في الصيف الماضي".

وتابع "كل المؤشرات تقول إن كوتينيو يتجه إلى الكامب نو".

واعترف كوتينيو في وقت سابق أنه ليس واثقا من استمراره مع ليفربول بعد سوق انتقالات يناير، مما يعتبر صدمة لعشاق ليفربول.

وسعى كوتينيو لإقناع ليفربول بأنه سيحظى بأكبر صفقة في تاريخ البريميرليغ (150 مليون دولار) وهو الذي انضم إلى النادي مقابل 13 مليون دولار من إنتر ميلان الإيطالي.

وكان اللاعب البرازيلي قد اقترب من الرحيل إلى برشلونة الصيف الماضي، إلا أن ليفربول رفض التخلي عنه بالرغم من الحصول على 3 عروض من النادي الإسباني.

ووصف أرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، لاعب الوسط البرازيلي كوتينيو، المرشح للانتقال إلى صفوف فريقه من ليفربول، بـ"اللاعب الجيد"، لكن يدافع عن فريق آخر حاليا.

وقال فالفيردي، في مؤتمر صحفي الأربعاء، "ليس لدي ما أقوله عن موضوع كوتينيو. يلعب مع فريق آخر ونحن نحترم حقيقة أن يكون في فريق آخر".

وتابع "من الواضح أنه لاعب جيد، ولا نعلم ماذا سيحصل في المستقبل. لكني أفضل أكثر بكثير اللاعبين الذين أملكهم في تشكيلتي الحالية، وهم أكثر ما يشغلني".

وأشارت الصحف الإسبانية في الساعات الماضية إلى عرض برشلونة 150 مليون يورو لجذب الدولي البرازيلي، وذلك بعد فشله بضمه الصيف الماضي.

وفي حال تمت هذه الصفقة بهذا السعر، سيصبح كوتينيو ثالث أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، بعد الانتقالين اللذين أبرمهما باريس سان جرمان الفرنسي في صيف 2017، بضم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني لقاء 222 مليون يورو، وكيليان مبابي من موناكو الفرنسي في صفقة تقدر قيمتها بـ 180 مليونا.

وغاب كوتينيو عن مباراة فريقه الإنجليزي ضد بيرنلي في الدوري المحلي (2-1) الاثنين، مما ساهم في تغذية التقارير والشائعات، قبل أن يعمد مدرب ليفربول يورغن كلوب إلى تهدئتها.

وقال كلوب إن كوتينيو والمصري محمد صلاح "مصابان. الأمر ليس خطرا، لكن إلى حد يمنعهما من اللعب اليوم (الاثنين). ومن غير المؤكد أن يشاركا أيضا الجمعة ضد إيفرتون" في كأس إنجلترا.