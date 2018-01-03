تهمة سوء السلوك تطارد فينغر

وجه الاتحاد الانجليزي لكرة القدم تهمة سوء السلوك إلى مدرب أرسنال الفرنسي أرسين فينغر، لما بدر من انتقادات حيال الحكام بعد تعادل فريقه مع وست بروميتش ألبيون ضمن المرحلة 21 من الدوري الممتاز، وانتقد المدرب 68 عاماً، بشدة وغضب حكم المباراة مايك دين، لاحتسابه ركلة جزاء لصالح وست بروميتش إثر لمسة يد على مدافع أرسنال كالوم تشامبرز، ما أتاح للفريق المضيف معادلة النتيجة في الدقيقة 89 (1-1).

وأشار الاتحاد الانجليزي إلى أن التهمة الموجهة لفينغر تتعلق بما بدر عنه تجاه الحكام في غرف تبديل الملابس التابعة لهم بعد نهاية المباراة، مشيراً إلى أن لديه وقتاً للرد على التهمة، ويواجه فينغر عقوبة الإيقاف لعدد من المباريات.