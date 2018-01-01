أول رقم سلبي يكشف مشكلة محمد صلاح

كشف إحصاء حديث عن أول رقم "سلبي" يسجل باسم مهاجم ليفربول محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليشير إلى مشكلة على اللاعب الأعسر تلافيها.

وحسب الإحصاء الذي أجرته "سكاي سبورتس"، فإن صلاح لاعب منتخب مصر، هو أكثر اللاعبين إضاعة للفرص السهلة خلال الموسم الجاري، رغم غزارة أهدافه.

وبعد 21 جولة من الدوري الإنجليزي، أضاع صلاح 15 فرصة سهلة، في مقابل 11 لكل من سيرخيو أغويرو وغابرييل خيسوس مهاجمي مانشستر سيتي، وألفارو موراتا مهاجم تشلسي.

ويقدم صلاح موسماً استثنائيا مع ليفربول، وسجل 17 هدفا تضعه في المركز الثاني بلائحة هدافي الموسم، بفارق هدف وحيد عن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

إلا أن اللاعب صاحب الـ 25 عاما يغيب عن لقاء فريقه أمام بيرنلي، الاثنين، في الجولة 22 من الدوري الممتاز، بسبب إصابة في الركبة.