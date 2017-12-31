محمد صلاح أفضل لاعب في العالم باستفتاء "ESPN"

حصل النجم المصري محمد صلاح المحترف في نادى ليفربول الإنجليزي، على لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2017، طبقاً للاستفتاء الجماهيري الذي طرحته شبكة "ESPN" الرياضية العالمية.

ووفقا لصحيفة اليوم السابع، تفوق محمد صلاح على كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرتغال، وليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة الإسباني، وهاري كين نجم توتنهام ومنتخب إنجلترا، ونيمار نجم منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان الفرنسي في الاستفتاء الذي طرحته شبكة "ESPN"، لاختيار أفضل لاعب في العالم.

وحصل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول على 70% من أصوات الجماهير التي شاركت في الاستفتاء، والتي اختارت أيضاً نادي ريال مدريد الاسباني أفضل فريق في العالم، والفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، أفضل مدرب.

يذكر أن محمد صلاح سجل "هدفين" في فوز ليفربول على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".