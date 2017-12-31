"نايكي" تفجر قنبلة الانتقالات الشتوية بالخطأ

نشر الموقع الرسمي لشركة "نايكي" الأميركية لمنتجات الرياضة، تسريبا مثيرا لأحد أكبر الانتقالات في عالم كرة القدم، عن طريق الخطأ، مما أثار جدلا كبيرا مع انطلاق سوق الانتقالات الشتوي ليلة رأس السنة.

ووضعت "نايكي" على قسمها المخصص لكرة القدم على موقعها، خبر انتقال النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، من ليفربول إلى برشلونة، خلال منشور ترويجي عن اللاعب، يشير إلى انضمامه "المثير" لبرشلونة، أحد أكبر الأندية المتعاقدة مع "نايكي".

ووفقا لموقع "ياهو سبورتس"، نشر موقع نايكي أن: "فيليب كوتينيو جاهز لإشعال الكامب نو، احصل على قميص برشلونة لموسم 2017-2018 مع اسم "الساحر" عليه. وضع الاسم بالمجان سيبدأ من السادس من يناير".

واقترب كوتينيو كثيرا من الانتقال لبرشلونة خلال الصيف الماضي، لكن تعقيدات كثيرة وضعها ليفربول حالت دون انتقال اللاعب للكامب نو، لكن الحديث عن الانتقال عاد مع اقتراب موعد فتح سوق انتقالات الشتاء مساء الأحد.

واستبعد مراقبون أن يكون المنشور من عمل "قراصنة إنترنت"، وذلك لأن المنشور الترويجي عن كوتينيو موجود بجميع اللغات، وليس بالإنجليزية فقط.

وتعد "نايكي" الراعي الرسمي لبرشلونة منذ عام 1998، وتبلغ قيمة العقد الجديد 155 مليون يورو، يحصل عليها برشلونة في الموسم الواحد ابتداء من العام المقبل.