مان سيتي يحل ضيفاً على كريستال بالاس اليوم

يسعى مانشستر سيتي المتصدر إلى معادلة الرقم القياسي لأطول سلسلة من الانتصارات المتتالية في إحدى البطولات الخمس الكبرى عندما يحل ضيفاً على كريستال بالاس في المرحلة الحادية والعشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وبعد فوزه على نيوكاسل في عقر داره 1-صفر الأربعاء الماضي، بات سيتي على بعد فوز واحد من معادلة هذا الرقم المسجل باسم بايرن ميونيخ الألماني بقيادة مدرب الـ«سيتيزينس» الحالي الإسباني جوسيب غوارديولا بالذات، بين المرحلتين التاسعة والسابعة والعشرين من موسم 2013-2014.

وإذا نجح سيتي في معادلة رقم الفريق البافاري ضد كريستال بالاس، يستطيع تحطيمه في مواجهة واتفورد في الأول من يناير 2018.

بيد أن جناح سيتي رحيم ستيرلينغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في مرمى نيوكاسل، اعتبر أن طموح فريقه هو إحراز الألقاب وليس تحطيم الأرقام القياسية.

وقال سترلينغ، صاحب المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري برصيد 13 هدفاً، في هذا الصدد «لا أعتقد أن جميع اللاعبين يصبون تركيزهم على تحطيم الأرقام. الشيء الأهم هو حصد النقاط الثلاث».

وأضاف: «يتعين علينا أن نكون في كامل تركيزنا، في نهاية المطاف، إذا حصل هذا الأمر (تحطيم الأرقام القياسية) فهو أمر جيد، لكن يجب علينا أن ندخل بذهنية إتمام المهمة».

ويغرد مانشستر سيتي خارج السرب محلياً لأنه استغل تعادل منافسه وجاره في المدينة الواحدة مانشستر يونايتد في مباراتيه الأخيرتين في الدوري المحلي ضد ليستر سيتي وبيرنلي بنتيجة واحدة 2-2 ليوسع الفارق معه إلى 15 نقطة ويخطو خطوة عملاقة لإحراز اللقب.

المدفعجية

ويخوض اليوم أيضاً وست بروميتش البيون الذي لم يحقق الفوز بعد بإشراف مدربه الجديد ألن بارديو في أربع مباريات، امتحاناً عسيراً في مواجهة القوة الهجومية الضاربة لآرسنال.

وأشاد الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، بإدارة النادي، لإدراكها أهمية الاستقرار والاستمرارية وعدم الانصياع للمطالبات المتكررة بإقالته من تدريب الفريق.

وعندما يلتقي آرسنال فريق ويست برومويتش ألبيون اليوم، سينفرد فينغر بالرقم القياسي بوصفه المدرب الأكثر استمراراً مع فريق في الدوري الإنجليزي، حيث ستكون المباراة رقم 811 له، في حين يليه السير أليكس فيرغسون، الذي قاد مانشستر يونايتد في 810 مباريات.

وقال فينغر، الذي تولى تدريب آرسنال قبل أكثر من 20 عاماً، في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت: «دائماً نعود إلى النقطة نفسها: أنا أشعر بأن الشيء الأكثر أهمية هو اختيار الأشخاص المؤهلين، وتحقيق الاستقرار الفني وهو ما يعد أمراً حاسماً لأي نادٍ. فالنادي يكون بحاجة إلى أشخاص تنقل قيمه لأجيال».