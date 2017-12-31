نابولي بطلاً لشتاء الدوري الإيطالي

أنهى نابولي مرحلة الذهاب وعام 2017 في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه أول من أمس على مضيفه الجريح كروتوني 1-صفر، في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة.

وهذا الفوز الثالث توالياً لنابولي في الدوري، بعد تلقيه هزيمته الأولى هذا الموسم على يد يوفنتوس حامل اللقب ومنافسه الأساسي (صفر-1 على أرضه) ثم تعادله بين جماهيره مع فيورنتينا (صفر-صفر). ورفع فريق المدرب ماوريتسيو ساري رصيده إلى 48 نقطة.

وسجل للفريق الجنوبي الحالم بلقبه الأول منذ 1990، قائده وهدافه التاريخي السلوفاكي ماريك هامسيك الذي وجد طريق الشباك للمباراة الثالثة على التوالي.

وكان هامسيك أصبح أفضل هداف في تاريخ النادي بـ116 هدفاً في 471 مباراة خاضها في جميع المسابقات، متفوقاً على الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي سجل 115 في 259 مباراة في الفترة بين 1984 و1991 التي قاده خلالها إلى لقبيه الوحيدين عامي 1987 و1990.

عجز

من جهته، عجز كروتوني، عن مقارعة الفريق الأزرق.

وافتتح الفريق الجنوبي التسجيل بعد تبادل سريع للكرة، لتصل إلى هامسيك الذي سجل هدفه الرابع هذا الموسم، بتسديدة يسارية إلى يسار الحارس أليكس كورداتس (17).

وفي الشوط الثاني، اقترب انسينيي أكثر عندما هبطت تسديدته الجميلة من خارج المنطقة على العارضة، ارتدت إلى الإسباني خوسيه كايخون سددها قوية صدها الحارس (63).

وتألق كورداتس مجدداً لمحاولة خطيرة من البديل الغيني أمادو دياوارا (88)، لتنتهي المباراة بفوز نابولي بهدف يتيم.

تعادل

انتزع نادي ميلان نقطة من ملعب مضيفه فيورنتينا، بتعادلهما 1-1 أمس. وكان ميلان قريباً من هزيمة جديدة، بعد تمكن المضيف من التقدم بهدف للأرجنتيني جيوفاني سيميوني نجل مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني 71. إلا أن التركي هاكان جالهان أوغلو أنقذ ميلان بهدف التعادل بعد ثلاث دقائق.