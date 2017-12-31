فوز تشيلسي وليفربول وخسارة إيفرتون

فاز تشيلسي على ستوك سيتي 5 - 0 في المرحلة 21 من بطولة إنجلترا لكرة القدم، وسجل الأهداف كل من روديغر ودرينكووتر، وبدرو، وويليان ودافيدي تساباكوستا، ولعب محمد صلاح دور المنقذ من جديد وقاد ليفربول إلى الفوز على ليستر سيتي 2 - 1، بتسجيله الهدفين، وتابع المباراة الوافد الجديد إلى صفوف لليفربول الهولندي الدولي فان دييك، وخسر ايفرتون امام بورنموث 1 - 2، وفاز سوانسي سيتي، على واتفورد 2 - 1، وانتهت مباراتا نيوكاسل مع برايتون، وهادرسفيلد مع بيرنلي بالتعادل السلبي. ويلتقي اليوم، مانشستر سيتي المتصدر مع كريستال بالاس، ووست بروميتش البيون مع ارسنال.