فيديو.. تشلسي يكتسح ستوك سيتي بخماسية في الدوري الانجليزي

اتخم تشلسي شباك ضيفه الجريح ستوك سيتي بخماسية نظيفة في المرحلة الحادية والعشرين من بطولة انجلترا لكرة القدم.

على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الانجليزية، واصل تشلسي عروضه القوية في الآونة الاخيرة وأكرم وفادة ستوك سيتي بخماسية نظيفة بينها ثلاثية في الدقائق الـ23 الاولى.

وافتتح اصحاب الارض التسجيل مبكرا بعد مرور ثلاث دقائق بكرة رأسية لمدافعه الالماني انطوني روديغر مستغلا كرة عرضية.

وسرعان ما اضاف لاعب الوسط داني درينكووتر الهدف الثاني عندما سيطر على الكرة وأطلقها بحرفنة من مشارف المنطقة في الزاوية البعيدة (9) مسجلا باكورة اهدافه في صفوف الفريق الذي انتقل اليه قادما من ليستر سيتي مطلع الموسم الحالي.

وفي الدقيقة 23 اضاف الاسباني بدرو الهدف الثالث من تسديدة قوية.

وظهر ستوك سيتي بلا حول ولا قوة قبل ان يجهز عليه تشلسي في اواخر الشوط الثاني بهدفين اضافيين للبرازيلي ويليان احد ابرز نجوم المباراة من ركلة جزاء (73) والظهير الايطالي دافيدي تساباكوستا بتسديدة زاحفة بيسراه من خارج المنطقة (88).

وارتقى تشلسي الى المركز الثاني مؤقتا برصيد 45 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الذي يلتقي ضيفه ساوثمبتون في وقت لاحق مساء اليوم.