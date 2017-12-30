تعويض رحيل فان ديك بـ3 لاعبين

يأمل ماوريسيو بليغرينو مدرب ساوثامبتون الإنجليزي أن ينجح فريقه في ضم ثلاثة لاعبين جدد على الأقل لتعويض رحيل المدافع فيرجيل فان ديك إلى ليفربول في صفقة قياسية، بلغت 75 مليون جنيه استرليني ليصبح أغلى مدافع في التاريخ، وقال المدرب الأرجنتيني: يجب أن نحلل الأمر بطريقة إيجابية لإعادة استثمار هذا المال، مشيراً إلى «تفكيك» فان ديك، بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين.

ويصل فان ديك إلى ليفربول في الأول من يناير المقبل، ودافع يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن قرار ناديه بدفع 75 مليون جنيه استرليني في الصفقة، وقال: الأمر منوط بالحاجة والفرصة.

وكان المدرب يورغن كلوب انتقد في فترة سابقة مانشستر يونايتد لدفعه 89 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع بوغبا.