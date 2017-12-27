ليفربول يضم مدافع ساوثامبتون في صفقة تاريخية

أعلن ناديا ليفربول وساوثامبتون اليوم الأربعاء عن توصلهما إلى اتفاق سينتقل بموجبه الهولندي فيرجيل فان ديك من ساوثامبتون إلى ليفربول في صفقة قالت وسائل اعلام إنها ستكون الأغلى عالميا للتعاقد مع مدافع.

وقال ليفربول في بيان "توصل ليفربول إلى اتفاق مع ساوثامبتون واللاعب ذاته سينتقل بموجبه فان ديك البالغ من العمر 26 عاما الى ملعب انفيلد عندما تبدأ فترة الانتقالات الشتوية في الاول من يناير 2018".

وتابع "سيرتدي الدولي الهولندي القميص رقم 4 عند وصوله الى ليفربول".

وأكد ساوثامبتون "توصله الى صفقة قياسية عالمية" للاستغناء عن خدمات فان ديك. وقدرت وسائل اعلام بريطانية قيمة الصفقة بنحو 75 مليون جنيه استرليني (100.44 مليون دولار).

وكان يتوقع أن ينضم فان ديك الى ليفربول في بداية الموسم بعدما تقدم بطلب للرحيل لمسؤولي ساوثامبتون.

لكن الصفقة فشلت حينها بعدما أجبر ليفربول على تقديم اعتذار علني بعد تورطه في محاولة غير قانونية لضم اللاعب الصيف الماضي.