يايا توريه يعود عن اعتزاله الدولي

وافق لاعب وسط مانشستر سيتي الانجليزي ومنتخب ساحل العاج لكرة القدم على التراجع عن قرار اعتزاله اللعب دوليا، حسب ما اكد "الثلاثاء" وكيل اعماله ديميتري سيلوك.

واوضح سيلوك ان يايا توريه "34 عاما" الذي خاض آخر مباراة دولية في سبتمبر 2016، سيعود لتمثيل بلاده اذا تمت دعوته إلى المنتخب.

واضاف سيلوك عبر تويتر "يايا توريه قرر العودة الى منتخب ساحل العاج. يريد الفوز بلقب ثان مع منتخب الفيلة".

وكان توريه الذي خاض أكثر من 100 مباراة دولية، في عداد المنتخب العاجي الفائز بكأس الامم الافريقية عام 2015.

ويأتي قرار توريه بعد ان قل الاعتماد عليه كصانع العاب لمانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الانجليزي حيث خاض هذا الموسم 8 مباريات فقط في مختلف المسابقات بعد ان مدد عقده معه لعام واحد.

وفشلت ساحل العاج في التأهل إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا، والفرصة المقبلة لها ستكون في تأهلها إلى كأس الأمم الافريقية التي من المقرر ان تستضيفها الكاميرون مطلع 2019.