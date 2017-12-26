القبض على مدرب الأرجنتين بعد زفاف ابنته

كشفت تقارير إخبارية في الأرجنتين أن الشرطة احتجزت خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، بسبب دخوله في مشادة مع رجال الأمن في إحدى نقاط التفتيش، وكان تحت تأثير الكحول.

وأوضحت التقارير أن سامباولي كان عائدا من حفل زفاف ابنته في مسقط رأسه بمدينة كاسيلدا، وكان برفقته أشخاص آخرين بالسيارة، وعندما استوقفه رجال الأمن في نقطة التفتيش تذمر ودخل في مشادة معهم، وهو ما أسفر عن احتجازه.

وذكرت صحيفة "لا كابيتال"، أن الشرطة أجرت فحص تناول الكحوليات على سائق السيارة التي كان يستقلها سامباولي، وجاءت النتيجة سلبية.