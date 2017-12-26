سيتي عصي الخسارة.. وعلى الباقين الصبر

يحتفل مانشستر سيتي بأعياد نهاية السنة بأحلى طريقة، فيما يتعين على مانشستر يونايتد وتشلسي نسيان الفرملة السابقة والعودة إلى سكة الانتصارات في «البوكسينغ داي» غداة عيد الميلاد في المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وحقق مانشستر سيتي المتصدر (55 نقطة) في المرحلة السابقة الفوز السابع عشر توالياً بقيادة مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا.

فيما تعادل يونايتد الثاني (42 نقطة) مع ليستر سيتي (2-2)، وتشلسي الثالث (39 نقطة) وحامل اللقب مع إيفرتون (صفر-صفر). وسيحاول «ركاب الدرجة الثانية» في قطار الدوري الممتاز: ليفربول الرابع (35)، وتوتنهام الخامس (34) ووصيف البطل، وآرسنال السادس (بالرصيد نفسه) القيام بما يلزم بدءاً من هذه المرحلة للعب «الكراسي الموسيقية فيما بينهم لبقاء أحدهم في قائمة «الأربعة الكبار» المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

أداء

ويبدو سيتي عصياً على الهزيمة، أما الباقون فشيمتهم الصبر على أمل تعثره غير المتوقع، قياساً على الأداء والنتائج الرائعة للسيتيزنز، ويحل غداً ضيفاً على نيوكاسل الخامس عشر (18 نقطة)، لا سيما بعد الاستعراض الكبير والرباعية النظيفة في مرمى بورنموث الوافد الجديد السبت الماضي في المرحلة السابقة والتي جعلته يبتعد 13 نقطة عن جاره.

ويبدو رجال غوارديولا مصممين على كسر الرقم القياسي في عدد الانتصارات المسجلة في إحدى البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.

ولتحقيق الهدف، يتعين على سيتي تخطي عقبة نيوكاسل قبل مواجهة خصمين أولهما كريستال بالاس السادس عشر في المرحلة الحادية والعشرين (نهاية الأسبوع الحالي) على أن يبدأ السنة الجديدة 2018 في الأول من يناير ضد واتفورد العاشر.

في المقابل، يخشى مدربا يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو وتشلسي الإيطالي أنطونيو كونتي أن يمضيا إجازة نهاية العام إلى جانب اللاعبين لتلقينهم الدروس في كيفية استعادة طريق الفوز بعد التعادل في المرحلة السابقة.

وأثار تعادل ليستر في الوقت بدل الضائع حفيظة وغضب مورينيو الذي وصف أداء لاعبيه بـ«الطفولي في مباراة من السهل الفوز بها».

مهمة

لكن مهمة مورينيو ورجاله لن تكون سهلة اليوم في مواجهة الضيف بيرنلي، أحد مفاجآت الموسم باحتلاله المركز السابع (32 نقطة).

بدوره، ينتظر تشلسي عودة الفارو موراتا بفارغ الصبر بعد غياب المهاجم الإسباني عن المباراة مع إيفرتون بسبب الإيقاف، حيث يأمل كونتي أن يستعيد الفريق على ملعبه ستامفورد بريدج وزنه الهجومي وإلحاق الهزيمة بالضيف برايتون الوافد الجديد إلى الدوري الممتاز وصاحب المركز الثاني عشر (21 نقطة).

رقم

وتشتد المنافسة بين الفرق الثلاثة في الصف الثاني من أجل المقعد الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف توتنهام ساوثمبتون الثالث عشر (19 نقطة)، وعين هدافه هاري كاين على فض الشراكة مع منافسه على صدارة ترتيب الهدافين المصري محمد صلاح (15 هدفاً) الذي يستضيف فريقه ليفربول متذيل الترتيب سوانسي سيتي.

آمال

وحث مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب لاعبيه على ضرورة التركيز على الآمال والطموحات الأوروبية، برغم الغيابات الكثيرة في صفوف الفريق «الأحمر» بدءاً من القائد جوردان هندرسون الذي أصيب في المباراة ضد آرسنال، مروراً بالإسباني البرتو مورينو (وتر)، وانتهاء نايثانيال كلاين (ظهر).

في المقابل، سيغيب عن آرسنال في الدربي اللندني مع مضيفه كريستال بالاس إحدى أوراقه الرابحة والمتمثلة بالمهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو الذي أصيب الثلاثاء في المباراة ضد وست هام (1-صفر) في فخذه الأيمن. وفي المباريات الأخرى، يلعب اليوم هادرسفيلد مع ستوك سيتي، وواتفورد مع ليستر سيتي، ووست بروميتش ألبيون مع إيفرتون، وبورنموث مع وست هام.