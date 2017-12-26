روديجر يكشف سبب رحيله عن روما

أكد المدافع الألماني أنطونيو روديجر أن رحيله عن صفوف روما الإيطالي وانتقاله إلى تشلسي الإنجليزي لكرة القدم في الصيف الماضي لم يكن بسبب العنصرية، وإنما كان تحقيقاً لحلم بالنسبة له.

وقال روديجر، رغم استهدافه في عدد من المناسبات بإساءات عنصرية، إنه لم يرحل عن روما، بعد موسمين قضاهما ضمن صفوف الفريق، هرباً من الإساءات العنصرية التي تعرض لها على الملاعب الإيطالية.

وتعرض روديجر لإساءة من جماهير لاتسيو، كما فتح الاتحاد الأوروبي (يويفا) تحقيقاً في أكتوبر الماضي ضد نادي روما بسبب إساءة الجماهير للمدافع الألماني خلال مشاركته بقميص تشلسي في مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

وأضاف روديجر «لم أهرب من شيء، أود أن أوضح ذلك الأمر.. لم أرحل بسبب العنصرية، وإنما لأنني كنت أود تحقيق حلم اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز».

وتابع «أي شخص يعرفني، يعرف أنني كنت على ما يرام في إيطاليا. أحترم إيطاليا، وأحترم شعبها. وكنت أشعر بحال جيد للغاية في روما».

وأشار إلى أن مشكلة العنصرية ليست بنفس الحجم في إنجلترا، «ولكنني أود أن أوضح أن العنصرية ليست لدى كل الإيطاليين. فالحالات فردية من الحمقى». ولدى سؤاله عما إذا كانت الاتحادات الرياضية والروابط تقوم بالعمل الكافي للتصدي للعنصرية، قال روديجر «هذا ليس من شأني أن أقوله. أنا لاعب وأحب اللعب مع المحترفين أياً كانت ألوان بشرتهم أو جنسياتهم».