ميسي ملك على عرش «الكلاسيكو»

لا يزال الكثير من اللغط يدور بشأن اللاعب الأفضل في العالم، والبعض يقول إنه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويعترض البعض معتبرين أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الأحق بلقب الأفضل في العالم. وأيا كانت الكفة الراجحة بين الرأيين، فالثابت الذي لا جدال فيه ولا يحتمل المناقشة أن ميسي هو ملك الكلاسيكو المتوج من دون منازع.

فقد عزز النجم الأرجنتيني تفوقه بالأرقام خلال عام 2017 على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد، من خلال مواجهة الكلاسيكو التي جمعت الغريمين أول من أمس على ملعب «سانتياغو برنابيو» وانتهت بفوز برشلونة 3 - 0 ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ذهبية الدون

وجاء ذلك مع نهاية العام الذي توج فيه رونالدو بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» لأفضل لاعب في العالم، وكذلك تتويجه بلقب الأفضل في العالم في تصويت الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ورفع ميسي رصيده في صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني إلى 15 هدفاً بعد أن سجل الهدف الثاني لبرشلونة في شباك الريال من ضربة جزاء، علماً بأن رونالدو سجل أربعة أهدف في الدوري حتى الآن.

كذلك رفع ميسي رصيده من الأهداف طوال عام 2017 في كل المسابقات إلى 54 هدفاً مقابل 53 لرونالدو.

وتذوق ميسي أول من أمس الانتصار في الكلاسيكو للمرة الثامنة عشرة في مسيرته مقابل ثمانية انتصارات فقط عاشها رونالدو، ورفع رصيده من الأهداف في مواجهات الفريقين إلى 38 مقابل 29 فقط لرونالدو.

التتويج

وتتويج ميسي على عرشالكلاسيكو، ليس فقط بإحرازه أكبر قدر من الأهداف في مرمى ريال مدريد، ولكن ميسي «ملك الكلاسيكو»، على مستوى القيادة وتطوير الأداء الهجومي للبارسا أمام الريال، فالأرجنتيني هو الأكثر مساعدة في تسجيل الأهداف لفريقه في تاريخ الكلاسيكو، بعدما ساهم بـ 14 تمريرة مفتاحية «أسيست»، أمام الميرينغي في السنوات التي أمضاها مع برشلونة، في المقابل فرونالدو في تاريخه بمواجهات الكلاسيكو له تمريرة مفتاحية واحدة فقط، وهو ما يدلل على الفارق الشاسع بينه وبين ميسي على مستوى القيادة ومساعدة الفريق.

ومنذ تسجيل البرغوث ثلاثيته في مرمى ريال مدريد منذ 10 سنوات، وتحديداً منذ مارس 2007، أحرز 38 هدفاً في مرمى الميرينغي في بطولة الدوري الإسباني، ليس هذا فقط، ولكن أهدافه الـ 38 جاءت في 18 انتصاراً للبلاوغرانا، وهو رقم يفوق كثيراً ما حققه رونالدو، الذي سجل 29 هدفاً في مرمى برشلونة ولكن أهدافه ساهمت في تحقيق 8 انتصارات فقط للريال.

والأرقام التي تتحدث إضافة للمشاهدات التي تحققت، لا تقلل من قيمة رونالدو مع ريال مدريد، ولكنها باختصار تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ليونيل ميسي هو الأفضل في تاريخ مواجهات الغريمين، وهو «ملك الكلاسيكو» دون منازع.