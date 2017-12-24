هامسيك يحطم رقم مارادونا

بات لاعب الوسط الدولي السلوفاكي ماريك هامسيك الهداف التاريخي لنادي نابولي محرزاً 116 هدفاً محطماً رقم الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا الذي سجل 115 هدفاً بألوان النادي الجنوبي في مختلف المسابقات، وسجل هامسيك هدف الفوز في مرمى ضيفه سمبدوريا أمس في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي انتهت بفوز متصدر الدوري الإيطالي 3 - 2، مواصلاً التربع على الصدارة 45 نقطة، في حين يحتل سمبدوريا المركز السادس برصيد 27 نقطة.

وكان هامسيك عادل رقم مارادونا السبت الماضي بتسجيله الهدف الثالث في مرمى مضيفه تورينو (3-1). وفي مباراة أخرى عاد لاتسيو إلى سكة الانتصارات، بفوزه الكبير على ضيفه كروتوني الوافد حديثا إلى الدرجة الأولى 4 - صفر.