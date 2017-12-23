برشلونة يوجه ضربة قاضية للريال في معقله

حسم برشلونة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في سانتياجو برنابيو بالفوز 3-صفر في الشوط الثاني ليوسع الفارق في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عن حامل اللقب إلى 14 نقطة اليوم السبت.

ورغم سيطرة ريال مدريد، المتوج بلقب كأس العالم للأندية الأسبوع الماضي، على الشوط الأول إلا أنه فشل في هز الشباك ليترك هذه المهمة لمنافسه القطالوني الذي سيطر على الشوط الثاني.

ومنح لويس سواريز التقدم للضيوف في الدقيقة 54 بعد تبادل رائع للكرة مع إيفان راكيتيتش وسيرجي روبرتو الذي مرر عرضية لمهاجم أوروجواي الذي لم يجد صعوبة في وضع الكرة في الشباك من مدى قريب.

وبعدها بعشر دقائق قاد ليونيل ميسي هجمة من وسط الملعب ومرر لسواريز الذي سدد من داخل منطقة الجزاء أنقذها كيلور نافاس لتعود إلى ميسي ويمررها مجددا لسواريز ليسدد في القائم وترتد إلى باولينيو الذي تابع الكرة برأسه ليمنعها داني كارباخال من دخول المرمى بيده ليطرد مباشرة.

ونفذ ميسي ركلة الجزاء بنجاح وجاء الدور على البديل أليكس فيدال ليضيف الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 45 نقطة في الصدارة من 17 مباراة، بفارق تسع نقاط عن أتليتيكو مدريد ثاني الترتيب، ويظل ريال مدريد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 16 مباراة فقط.