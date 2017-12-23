نيمار: هذا ما سأفعله خلال الكلاسيكو

يتابع العالم كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، السبت، لكن اسما واحدا يبقى بمثابة الحاضر الغائب خلال اللقاء المثير بين عملاقي الدوري الإسباني.

البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي يغيب عن الكلاسيكو الأول في الليغا منذ انتقاله المدوي إلى باريس سان جرمان الصيف الماضي، خرج برأي شخصي مثير عن الصدام المثير.

ونقلت صحيفة "ماركا" عن نيمار قوله إن الكلاسيكو لم يعد يمثل له شيئا، وإنه "الآن لا أهتم سوى بفريقي باريس سان جرمان، ولن أشاهد المباراة أصلا".

تصريحات نيمار جاءت خلال جولة لفريقه الباريسي في قطر، بالتزامن مع توقف الدوري الفرنسي.

يشار إلى أن تقارير عدة ربطت بين النجم البرازيلي وبين انتقال إلى ريال مدريد، لكن نجم برشلونة السابق نفى تلك "الشائعات" أكثر من مرة.