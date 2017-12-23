شرطة إسبانيا تحقق مع غوارديولا

المصدر:
  • برشلونة - د ب ا
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ذكرت تقارير في إسبانيا أنه يتم التحقيق مع مدير فريق مانشستر سيتي لكرة القدم بيب غوارديولا من جانب الشرطة الإسبانية بعدما تحدث في حشد موال للاستقلال في كتالونيا الشهر الماضي.

وتحدث المدرب السابق لفريقي برشلونة وبايرن ميونخ لصالح الاستقلال في 11 يونيو في إحدى الفعاليات في برشلونة وهو بجوار الرئيس السابق لإقليم كتالونيا بوجديمون الذي يقيم حالياً في بلجيكا، وجاء ذكر غوارديولا أيضاً في محضر تحقيقات الشرطة مع عدد من الناشطين المستقلين المحتجزين

وظهر غوارديولا مرتدياً شريطاً أصفر وهو رمز يرتبط بحملة تطالب بإطلاق سراح عدد من من الناشطين المحتجزين.

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