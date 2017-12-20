"ريال مدريد _ برشلونة" .. كلاسيكو بالأرقام

فيما يأتي أبرز الأرقام التي تلخص "كلاسيكو" كرة القدم الاسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة، والمقرر السبت المقبل، ويعد من أبرز المواعيد على روزنامة كرة القدم العالمية خلال الموسم:



- 3,3 -معدل الأهداف خلال المباريات بين قطبي كرة القدم الاسبانية. منذ العام 2000، ومن أصل 51 مباراة في مختلف المسابقات، انتهى لقاء واحد فقط بالتعادل السلبي، وذلك في نوفمبر 2002.



- 11 -فارق النقاط بين متصدر الترتيب حاليا برشلونة وريال حامل لقب الموسم الماضي، والذي يحتل المركز الرابع علما بان له مباراة مؤجلة.

في تاريخ "الليغا"، لم ينجح ريال مطلقا في إحراز لقب الدوري بعدما تأخر بأكثر من ثماني نقاط عن المتصدر خلال الموسم.

- 14 -عدد الأهداف التي سجلها متصدر ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم، النجم الأرجنتيني لبرشلونة ليونيل ميسي، علما بانه أصاب القائم 14 مرة أيضا في الفترة نفسها.

أما النجم البرتغالي لريال مدريد كريستيانو رونالدو، فيعاني على الصعيد التهديفي في الدوري المحلي هذا الموسم، واكتفى بتسجيل أربعة أهداف.



- 24 -الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها لاعب واحد خلال كل مباريات "الكلاسيكو" في مختلف المسابقات، ويعود الى ميسي نفسه، متقدما على مواطنه الأسطوري اللاعب السابق للريال ألفريدو دي ستيفانو. ويحل رونالدو ثالثا مع 17 هدفا.

- 24 مقابل 33 -عدد الألقاب في الدوري الاسباني التي أحرزها برشلونة وريال على التوالي منذ انطلاق المسابقة في موسم 1928-1929. وأحرز الناديان عمليا ثلثي عدد ألقاب الدوري منذ إنشائه.

- 30 مقابل 42 -عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في الدوري هذا الموسم: 30 لريال و42 لبرشلونة الذي خاض مباراة أكثر من غريمه، علما بان برشلونة هو صاحب أفضل هجوم حتى الآن هذا الموسم في الدوري.

- 43 -الرقم القياسي لعدد المشاركات في "الكلاسيكو"، ويحمله المدافع السابق لريال مانولو سانشيس، يليه اللاعب السابق لبرشلونة تشافي هرنانديز مع 42 مباراة. ومن بين اللاعبين الذين ما زالوا في صفوف الناديين، يتساوى لاعبا برشلونة ميسي وأندريس انييستا، ومدافع ريال سيرخيو راموس، بأكبر عدد من المشاركات مع 36 مباراة لكل منهم.



- 115 -عدد الأعوام التي تواجه فيها برشلونة وريال مدريد، اذ تعود أول مباراة بينهما الى 13 مايو 1902. الا ان تسمية "كلاسيكو" التي أدرجتها الصحافة الاسبانية لا تزال حديثة العهد، وحلت بدلا من تسميات سابقة غالبا ما كانت "ريال-برسا" أو "برسا-ريال"، بحسب الاسم المختصر لبرشلونة كما يلفظ بالإسبانية.



- 236 -عدد مباريات "الكلاسيكو" التي أجريت حتى الآن. يحمل ريال العدد الأكبر في الفوز (95 مقابل 92)، وتعادل الفريقان 49 مرة.

- 650 -يتوقع ان يتابع المباراة عبر الشاشات نحو 650 مليون شخص في 185 بلدا. وبحسب رابطة الدوري الاسباني، لقاء برشلونة وريال مدريد هو مباراة كرة القدم التي يتابعها العدد الأكبر من المشاهدين عالميا.

- 674 مقابل 708 -بالملايين من اليورو، رقم أعمال كل من ريال وبرشلونة في موسم 2016-2017، بحسب الأرقام المالية التي أعلنها كل ناد. وبحسب شركة "ديلويت" للتدقيق المالي، يحقق الناديان أعلى عائدات بالنسبة الى نادي كرة القدم في العالم.



- 81044 -عدد المشجعين الذين يتسع لهم ملعب سانتياغو برنابيو التابع لريال في مدريد، والذي افتتح في العام 1947، ويستضيف ظهر السبت (بتوقيت غرينيتش) المباراة. أما ملعب برشلونة كامب نو الذي دشن في العام 1957، فيحظى بسعة أكبر تبلغ 99354 مقعدا.