دورتموند يتسلح بالثقة في مواجهة بايرن

يترقب عشاق ومتابعو كرة القدم الألمانية حلقة جديدة في مسلسل الصراع المحلي بين الغريمين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، عندما يلتقي الفريقان بعضهما البعض مساء اليوم ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس ألمانيا، وذلك ضمن خمس مباريات ينتمي طرفيها لدوري الدرجة الأولى. وتأتي مباراة القمة المقررة على ملعب «أليانز أرينا» بميونيخ، بعد انتصارين متتاليين حققهما دورتموند تحت قيادة مديره الفني الجديد بيتر شتوغر، كان لهما دور بالتأكيد في تجديد ثقة الفريق بعد سلسلة من الكبوات.

وقال شتوغر الذي قاد دورتموند لانتصارين متتاليين أمام ماينز وهوفنهايم «سنرى ما يمكننا تحقيقه في ميونيخ. دائماً ما تحمل هذه المباراة الإثارة وبالتأكيد لن تكون سهلة بالنسبة لنا، ولكننا بالتأكيد لدينا الفرصة».

وقال غيريمي تولجان مدافع دورتموند «خسرنا بعض المباريات أخيراً وخلال النصف الأول من الموسم، لذلك فتحقيق الفوز في مباراة كهذه سيشكل أمراً جيداً لنا. من أجل معنوياتنا وثقتنا، من المهم أن ندرك أننا قادرون على الفوز في النهاية».

ورغم سلسلة المباريات التي أخفق خلالها دورتموند في تحقيق الفوز تحت قيادة مديره الفني السابق بيتر بوش، يقضي الفريق الإجازة الشتوية محتلاً المركز الثالث في الدوري الألماني (بوندسليغا).

معنويات

وقال مايكل زورك مدير الكرة بالنادي في تصريحات بأحد برامج شبكة «سكاي التليفزيونية»: «بيتر شتوغر نجح في تحويل الحالة المعنوية تماماً في دورتموند».

وتجدر الإشارة إلى أن لقاء القمة بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند لم يغب عن منافسات بطولة الكأس منذ عام 2012.

وتغلب دورتموند على بايرن في عقر داره في الدور قبل النهائي للبطولة في كل من عامي 2015 و2017 وواصل المشوار حتى توج باللقب في الموسم الماضي لكنه خسر في النهائي عام 2015 أمام فولفسبورغ. أما بايرن ميونخ، فقد تغلب على دورتموند في نهائي الكأس في كل من عامي 2014 و2016، لكنه خسر أمامه في 2012.

وفي المواجهة الأخرى التي جمعت بينهما ببطولة الكأس خلال الأعوام الأخيرة، فاز بايرن على غريمه في دور الثمانية لنسخة 2013 ثم واصل المشوار حتى توج باللقب إثر الفوز على شتوتغارت في النهائي، وذلك ضمن الثلاثية التاريخية التي حققها بايرن في ذلك العام تحت قيادة المدير الفني يوب هاينكس، الذي عاد من الاعتزال ويتولى مسؤولية الفريق حالياً.

وقال المدرب المخضرم هاينكس بشأن منح لاعبيه راحة الأحد «يجب أن يتعافى اللاعبون ويصفوا أذهانهم. الفريق أظهر مستويات رائعة حتى الآن. ولا يزال بإمكاننا التحسن. لذلك فأنا واثق من أننا باستطاعتنا مواصلة النتائج الجيدة على حساب بوروسيا دورتموند.»