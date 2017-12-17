أودينيزي يلحق الخسارة الأولى بإنتر

ألحق أودينيزي الخسارة الأولى بإنتر ميلان المتصدر هذا الموسم عندما تغلب عليه 3-1 في عقر داره ملعب «جوزيبي مياتزا» في ميلان أمس في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل كيفن لازانيا (14) والأرجنتيني رودريغو دي بول (61 من ركلة جزاء) والتشيكي انتونين باراك (77) أهداف اودينيزي، والأرجنتيني ماورو ايكاردي (15) هدف انتر ميلان.

وكان انتر ميلان الفريق الوحيد حتى هذه المرحلة الذي لم يتعرض للخسارة في الكالتشيو، لكنه سقط أمس وعلى أرضه أمام أودينيزي الذي تابع نتائجه الرائعة مع مدربه الجديد المدافع السابق للغريم التقليدي ميلان ومنتخب إيطاليا ماسيمو اودو وحقق فوزه الثالث على التوالي في 4 مباريات معه منذ استلامه المهمة خلفاً للويجي دل نيري في 21 نوفمبر الماضي.

واستهل اودو مشواره مع اودينيزي بخسارة أمام نابولي، لكنه تغلب بعدها على كروتوني وبينيفينتو وإنتر ميلان. وارتقى أودينيزي إلى المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف أمام بولونيا وكييفو فيرونا.

تراجع

وكان انتر ميلان يمني النفس باستعادة سكة الانتصارات بعد انتزاعه تعادلاً ثميناً من مضيفه يوفنتوس حامل اللقب في الأعوام الستة الأخيرة 0 - 0 في المرحلة الماضية. وكان اودينيزي البادىء بالتسجيل عبر هدافه كيفن لازانيا اثر متابعته لتمريرة عرضية زاحفة لسيلفان فيندر من داخل المنطقة بعد مجهود فردي في الدقيقة (14).

ورد انتر ميلان بعد 71 ثانية عن طريق ماورو ايكاردي وهو الهدف السابع عشر هذا الموسم لايكاردي. واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد الاحتكام على حكم الفيديو اثر لمس المدافع دافيدي سانتون للكرة بيده داخل المرمى فانبرى لها الأرجنتيني رودريغو ديي بول قوية بيمناه على يسار الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش (61). ووجه اودينيزي الضربة القاضية لإنتر ميلان بتسجيله الهدف الثالث عن طريق انتونين باراك في الدقيقة (77).