الريال يهزم جريميو ويحتفظ بـ "لقب مونديال الأندية"

أحرز ريال مدريد الاسباني لقب كأس العالم للأندية، والذي استضافته العاصمة أبوظبي للمرة الثالثة وجرى على ملعبي هزاع بن زايد بالعين، ومدينة زايد الرياضية، واستطاع الملكي أن يحسم اللقب لصالحه بعدما فاز على جريميو البرازيلي 1/0 في نهائي البطولة، وجاء جريميو وصيفاً للمرة الأولى في تاريخه، وباتشوكا ثالثاً، والجزيرة رابعاً للمرة الاولى في تاريخ الكرة الإماراتية.

ويعتبر الريال أول ناد يحرز لقب المونديال مرتين متتاليتين بعدما فاز به نهاية العام الماضي في يوكاهاما اليابانية، وهو اللقب الخامس للملكي للموسم الجاري.

ونجح كرستيانو رنالدو في قيادة الملكي نحو منصة التتويج بعدما سجل هدف الفوز في الدقيقة 53، من زمن المباراة، وهو الهدف الثاني له في البطولة بعدما أحرز هدفاً في مرمى الجزيرة في نصف النهائي، وبذلك يتساوى مع البرازيليين رومارينهو محترف الجزيرة وماوريسيو انتونيو مهاجم اوراوا الياباني، في اعتلاء قائمة هدافي البطولة، في المقابل يعتبر رونالدو الهداف التاريخي لمونديال الأندية بـ 7 أهداف.