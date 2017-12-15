"فيفا" يهدد إسبانيا بالاستبعاد من مونديال روسيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة انه حذر الاتحاد الاسباني للعبة من مغبة أي تدخل سياسي في شؤونه، في خطوة رأت الصحافة المحلية ان مفاعيلها قد تصل الى حد حرمان المنتخب المشاركة في مونديال 2018 في روسيا.

ومنذ اتهام رئيسه السابق انخل ماريا فيار في فضيحة فساد، دخل الاتحاد الاسباني في إجراءات من كل حدب وصوب، تستهدف على وجه الخصوص منصب الرئيس.

ويرجح ان ما دفع الفيفا إلى البعث بهذه الرسالة، هو بلاغ صادر عن المجلس الاعلى للرياضة التابع للحكومة الاسبانية يؤيد اجراءات انتخابات رئاسية جديدة في الاتحاد.

وأعلن الفيفا في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، انه أرسل مؤخرا "كتابا إلى الاتحاد الاسباني يشير فيه إلى قلقه من الوضع الذي يجتازه"، مؤكدا معلومات أوردتها صحيفة "ال بايس" الاسبانية.

وذكر الفيفا بأنه "على الاتحادات الاعضاء فيه أن تدير شؤونها بطريقة مستقلة"، علما أنه سبق له اتخاذ عقوبات بالايقاف بحق اتحادات محلية على خلفية التدخل السياسي، وكانت اسبانيا نفسها تواجه خطر الايقاف عام 2008

وأكد الاتحاد الاسباني والحكومة أن مشاركة أبطال العالم 2010 في مونديال روسيا 2018 ليست مهددة، وان اجتماعا توفيقيا سيعقد قريبا، وهو ما ألمح اليه الفيفا بإعلانه إرسال وفد منه ومن الاتحاد الاوروبي إلى اسبانيا "قريبا".

