أسطورة الكرة بيليه يغرد عن محمد صلاح

أشاد أسطورة الكرة البرازيلية بيليه بالمحترف المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وأعاد بيليه تغريدة لصلاح يتحدث عن تتويجه بجائزة "BBC" لأفضل لاعب أفريقي، مصحوبة برسالة يقول فيها، "كانت سنة مذهلة لك، واصل العمل وأتطلع لرؤيتك تلعب في أعظم مرحلة السنة المقبلة.. كأس العالم".

وقاد محمد صلاح منتخب مصر للوصول إلى كأس العالم المقبل في روسيا 2018 بعد غياب 28 سنة.

ويؤدي محمد صلاح موسماً استثنائياً رائعاً مع ليفربول، حيث سجل 19 هدفاً خلال 24 مباراة خاضها مع فريقه الإنجليزي في جميع البطولات بالموسم الجاري.