موناكو وتولوز وانجيه إلى ربع نهائي الكأس تأهل

بلغت أندية موناكو وتولوز وانجيه الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الفرنسية، أول من أمس، وفاز موناكو على ضيفه كاين بهدفين نظيفين سجلهما الأرجنتيني كاريو (33) وقائده الدولي الكولومبي فالكاو بتسديدة ساقطة من حدود منتصف الملعب بعد 9 دقائق من دخوله مكان كاريو، خادعاً حارس المرمى الكونغولي برايس سامبا (85).

وهو الهدف الثامن عشر لفالكاو في مختلف المسابقات هذا الموسم. وكان موناكو خسر نهائي المسابقة الموسم الماضي أمام باريس سان جيرمان 1-4. وحجز تولوز بطاقته أيضاً بفوزه على ضيفه بوردو بهدفين نظيفين سجلهما العاجي ماكس الان غراديل (36 من ركلة جزاء) والسويدي اولا تويفونن (53)، فيما تأهل أنجيه بتغلبه على متز بهدف وحيد سجله العاجي الأصل انجيلو فولجيني في الدقيقة 52.