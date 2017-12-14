تشيلسي ينتفض على حساب هادرسفيلد

انتفض تشيلسي حامل اللقب عقب خسارته أمام وستهام في المرحلة الماضية وألحق خسارة قاسية بمضيفه هادرسفيلد الوافد حديثاً إلى دوري الأضواء 3-1 في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم أول من أمس.

وكان تشيلسي مني بخسارته الرابعة هذا الموسم بسقوطه أمام وستهام ليعترف مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي بأن مهمة فريقه بالمحافظة على اللقب باتت صعبة للغاية. وناشد كونتي كتيبته بمواصلة بذل الجهود لضمان مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وتنتظر تشيلسي مواجهة صعبة ضد برشلونة الإسباني في الدور الثاني من المسابقة الأوروبية.

وعزز تشيلسي موقعه في المركز الثالث برصيد 35 نقطة. وخاض تشيلسي المباراة في غياب مهاجمه الإسباني الفارو موراتا «المتعب» بحسب كونتي، فشارك بدلاً منه في مركز رأس الحربة البلجيكي ادين هازار وساعده يميناً البرازيلي ويليان ويساراً الإسباني بدرو.

أفضلية

كان الفريق اللندني الطرف الأفضل طوال المباراة التي حسمها في مطلع الشوط الثاني بتقدمه بثلاثية نظيفة، كان بطلها ويليان الذي نجح في تسجيل هدف وصناعة هدفين، وذلك للمرة الأولى في مباراة واحدة في الدوري الممتاز.

كما ساهم ويليان مباشرة في 5 أهداف في مبارياته الأربع الأخيرة التي لعبها أساسياً مع الفريق اللندني (هدفان و3 تمريرات حاسمة). وافتتح الفرنسي تييموي باكايوكو التسجيل لتشيلسي في الدقيقة (23). وأضاف ويليان الهدف الثاني في الدقيقة (43).

وحسم الإسباني بيدرو رودريغيز النتيجة نهائياً بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة (50). ورد هادرسفيلد في الوقت بدل الضائع بواسطة البلجيكي لوران دوبواتر من كرة رأسية في شباك مواطنه تيبو كورتوا.

فوز صعب

وانتزع كريستال بالاس فوزاً صعباً من ضيفه واتفورد 2-1. تقدم واتفورد بهدف مبكر سجله الهولندي داريل يانمات بعد مرور ثلاث دقائق. وكانت نقطة التحول في المباراة طرد لاعب وسط واتفورد توم كليفيرلي في الدقيقة 87 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة.

فاستغل بالاس النقص العددي في صفوفه ليدرك التعادل أولاً عن طريق المالي باكاري ساكو، قبل أن يسجل الإسكتلندي جيمس ماكارثر هدف الفوز في الدقيقة 90.

وصعد بالاس من المركز الأخير إلى السابع عشر برصيد 14 نقطة، في حين يملك واتفورد 22 نقطة في المركز التاسع. وتابع بيرنلي، مفاجأة الموسم، عروضه القوية بفوزه على ستوك سيتي بهدف سجله آشلي بارنز قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة. ورفع بيرنلي رصيده إلى 31 نقطة.