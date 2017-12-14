ميسي: أنا الأحق بلقب مونديال 2018

أعرب نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، عن اتفاقه مع مواطنه خورخي سامباولي، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، على أن كرة القدم تدين له بلقب كأس العالم.

وكان سامباولي أكد، بعد التأهل الصعب للمنتخب الأرجنتيني (راقصو التانغو) إلى كأس العالم 2018 في روسيا: «كرة القدم تدين لميسي بكأس العالم».

ورداً على سؤال بشأن هذا، في مقابلة نشرها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس، قال ميسي: «نعم، سمعت هذا.. كما قال لي سامباولي ذلك. ماذا أعتقد بهذا الشأن؟ أتمنى أن ترد لي كرة القدم هذا الدين».

وخلال المقابلة، أشار ميسي إلى المعاناة التي تعرض لها المنتخب الأرجنتيني لحجز تأشيرة التأهل للمونديال الروسي.

وأشار إلى أن التأهل جاء في الجولة الأخيرة من التصفيات وبالفوز على الإكوادور. وكان ميسي سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) للتانغو الأرجنتيني الذي فاز 3 - 1 في هذه المباراة ليقود الفريق إلى المونديال الروسي. بوينس آيرس - د ب أ