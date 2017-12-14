دافيد سيلفا يقود سيتي إلى الانجاز التاريخي

حقق مانشستر سيتي المتصدر انجازاً تاريخياً بفوزه الكبير على مضيفه سوانسي سيتي 4-صفر الأربعاء في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين سيتي بفوزه إلى الإسباني دافيد سيلفا الذي سجل ثنائية، ولعب بالتالي دوراً اساسياُ في ادخال فريقه إلى سجلات الأرقام القياسية.

وأصبح سيتي أول فريق يحقق 15 انتصاراً متتالياً في الدوري الإنكليزي، منفردا بالرقم القياسي الذي تشاركه في المرحلة السابقة مع ارسنال، صاحب حقق 14 انتصاراً متتاليا بين 10 فبراير 2002 و24 اغسطس من العام ذاته، أي على امتداد موسمين.

وعزز فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا الرقم القياسي الذي حققه في المرحلة الماضية كأول فريق يحقق 14 انتصاراً متتاليا في موسم واحد، متفوقا على تشلسي الذي حقق 13 انتصاراً متتالياً في طريقه الى لقب الموسم الماضي.

وكان الانتصار مميزا ايضا بالنسبة لغوارديولا، صاحب الرقم القياسي لاطول سلسلة انتصارات في ثلاث بطولات من أصل الخمس الكبرى، كونه يحمل الرقم القياسي في اسبانيا حيث حقق 16 فوزا متتاليا مع برشلونة (يتشارك الأخير الرقم القياسي مع غريمه ريال مدريد) خلال موسم 2010-2011، و19 متتاليا مع بايرن ميونيخ الألماني خلال موسم 2013-2014.

والأهم من الأرقام القياسية، أن سيتي حافظ على فارق الـ11 نقطة بينه وبين جاره اللدود مانشستر يونايتد الذي خسر في المرحلة السابقة على ارضه امام رجال غوارديولا 1-2، لكنه تمكن الأربعاء من استعادة توازنه بفوزه على ضيفه بورنموث 1-صفر بفضل هدف سجله في الدقيقة 26 البلجيكي روميلو لوكاكو الذي فك صيامه عن التهديف لاربع مباريات متتالية ورفع رصيده الى 9 اهداف في الدوري، و14 من اصل 25 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم بقميص فريقه الجديد.

ولم يجد سيتي صعوبة تذكر في تعميق جراح مضيفه الويلزي القابع في ذيل الترتيب والذي لم يذق طعم الفوز على الـ"سيتيزنس" في مواجهاتهما الـ11 الأخيرة في الدوري، وتحديدا منذ 11 مارس 2012 (فاز سوانسي سيتي على ارضه 1-صفر).

وافتتح سيتي الذي تنتظره مواجهة صعبة السبت على ارضه ضد توتنهام ثم يخوض 4 مباريات في متناوله قبل أن يحل ضيفا على ليفربول في 14 يناير، التسجيل في الدقيقة 27 بعد خطأ دفاعي من لاعبي سوانسي سيتي لتصل الكرة الى البرتغالي برناردو سيلفا الذي لعبها عرضية فتلقفها الإسباني دافيد سيلفا وحولها بكعب قدمه في الشباك.

ولم ينتظر سيتي طويلا لاضافة الهدف الثاني من ركلة حرة نفذها البلجيكي كيفن دي بروين من الجهة اليسرى، فارتدت الكرة من الأرض وخدعت الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي (34).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الشوط الثاني عندما نجح دافيد سيلفا في اضافة هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثالث عندما وصلته الكرة من الجهة اليسرى عبر رحيم ستيرلينغ، فسددها من زاوية ضيقة فوق فابيانسكي (53) وسجل هدفه الخامس لهذا الموسم مع 8 تمريرات حاسمة.

وأنهى سيتي اللقاء بهدف رابع سجله الأرجنتيني سيرخيو اغويرو، العائد الى التشكيلة الأساسية بعد جلوسه على مقاعد البدلاء ضد يونايتد، وجاء بعد مجهود فردي وتسديدة قوية في شباك فابيانسكي (85)، مسجلا هدفه العاشر في 12 مباراة في الدوري هذا الموسم و13 في 18 مباراة ضمن جميع المسابقات.