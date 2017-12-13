تشيلسي ينتفض ويقسو على هيديرسفيلد بثلاثية

اكتسح فريق تشيلسي، حامل اللقب، مضيفه هيديرسفيلد تاون 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز بيرنلي على ستوك سيتي 1 / صفر وكريستال بالاس على واتفورد 2 / 1 .

وسجل أهداف تشيلسي تيموي باكايوكو في الدقيقة 23 وويليان في الدقيقة 43 وبيدرو رودريجيز في الدقيقة 50، بينما سجل هدف حفظ ماء الوجه لهيديرسفيلد تاون لاورينت ديبواتري في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف، خلف مانشستر يونايتد، الذي يواجه بورنموث اليوم الأربعاء في ذات الجولة.

بينما توقف رصيد هيديرسفيلد تاون عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق الأهداف خلف ساوثهامبتون، الذي يواجه ليستر سيتي أيضا.

يذكر أن هذا الفوز هو الحادي عشر لتشيلسي هذا الموسم بالدوري مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مباراتين، بينما تعد هذه الخسارة هي التاسعة لهيديرسفيلد تاون هذا الموسم مقابل الفوز بخمس مباريات والتعادل في ثلاث.

