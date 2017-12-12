"ضغوط أخلاقية" تدفع حارس ميلان للرحيل

اعتبر حارس مرمى ميلان جانلويجي دوناروما بأنه عانى من "سوء معاملة أخلاقية" عندما قام بتجديد عقده مع ميلان الصيف الماضي ويريد فسخه الآن بحسب تقارير صادرة في الصحف الايطالية اليوم الثلاثاء.

ويبدو ان مينو رايولا وكيل اعمال الحارس البالغ من العمر 18 عاما والذي يرشحه النقاد لمستقبل باهر، طالب مسؤولي ميلان فسخ العقد على خلفية "ضغوطات نفسية" تعرض لها موكله لدى تجديد العقد بحسب صحيفة "كورييري دي لا سيرا".

وأشارت التقارير بأن رايولا ومحامي الحارس لم يكونا موجودين في الغرفة التي وقع فيها دوناروما تجديد عقده.

وقال دوناروما "لقد وقعت على العقد لكني لم أكن مرتاحا".

وأشارت الصحيفة بان دوناروما الذي سيحل بدلا من الاسطورة جانلويجي بوفون في حراسة مرمى منتخب ايطاليا، بعث برسالة إلى مسؤولي ميلان مرفقة بطلباته.

وإذا تم إلغاء العقد، سيكون دوناروما مرتبطا مع ميلان حتى 30 يونيو 2018 وسيكون طليقا في الانتقال إلى أي ناد يشاء.

وأشارت تقارير بان رايولا دخل في مفاوضات مع باريس سان جرمان من أجل انتقال موكله إلى فريق العاصمة الفرنسية في حال فشل ميلان في احتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في المقابل، اعتبر مدرب ميلان الجديد ولاعب وسطه السابق جينارو غاتوزو بأن لا مشكلة مع دوناروما وقال في هذا الصدد لشبكة النادي "بالنسبة الي، لا وجود لأي مشكلة مع دوناروما. اتكلم معه كل يوم وهو شاب هادىء يكره عندما لا يفوز. بعد المباراة ضد بينيفينتو (2-2) كان حزينا جدا".

وأضاف "مديرا النادي (ماركو فاسوني وماسيميليانو ميرابيلي) سيعالجان المشكلة في حال وجودها".

وكان دوناروما وقع عقدا في يوليو الماضي حتى عام 2021 مقابل 8ر5 ملايين يورو سنويا بالإضافة إلى مكافآت كل عام.

ويعاني ميلان حاليا حيث يحتل المركز السابع على الرغم من انفاقه 230 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية بواسطة مالكه الجديد الصيني لي يونغهونغ.