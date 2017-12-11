قرعة دوري أبطال أوروبا في عيون قراء البيان

كشف استطلاع للرأي أجرته «البيان» على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن غالبية المستطلعين يرون أن قرعة الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا كانت عادلة.

وأظهرت نتيجة الاستطلاع أن 59% من القراء يرون أن نتائج القرعة عادلة، في حين رأى 41% أنها لم تكن كذلك.

وعلى موقع فيسبوك، يرى 52% من القراء بأن القرعة عادلة أيضاً.

وأوقعت قرعة الدور الثاني (دور الستة عشر) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي أجريت اليوم في مدينة نيون السويسرية، قطبي الكرة الإسبانية في مواجهتين في غاية الصعوبة فيما أسفرت عن مواجهات متوسطة المستوى ليوفنتوس الإيطالي وليفربول الإنجليزي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأسفرت القرعة عن وقوع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب في مواجهة صعبة للغاية مع باريس سان جيرمان الفرنسي أحد المرشحين للمنافسة على لقب البطولة هذا الموسم.

كما أوقعت القرعة برشلونة الإسباني في مواجهة لا تقل صعوبة حيث يصطدم الفريق بتشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وفي المقابل، يواجه يوفنتوس وليفربول ومانشستر يونايتد اختبارات متوسطة المستوى أمام توتنهام الإنجليزي وبورتو البرتغالي وأشبيلية الإسباني على الترتيب.

فيما يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي وروما الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني اختبارات أكثر سهولة على الأقل من الناحية النظرية حيث يصطدمون بفرق بازل السويسري وشاختار دونيتسك الأوكراني وبشكتاش التركي على الترتيب.

وتقام مباريات جولة الذهاب في هذا الدور على ملاعب يوفنتوس وبازل وبورتو وأشبيلية والريال وشاختار وتشيلسي وبايرن وذلك في أيام 13 و14 و20 و21 فبراير المقبل، فيما تقام مباريات جولة الإياب على ملاعب الفرق المنافسة وذلك في أيام السادس والسابع و13 و14 مارس المقبل.