قرعة دوري الأبطال تضع ريال مدريد وبرشلونة بمواجهتين ناريتين

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم التي سحبت الاثنين في نيون السويسرية، عن مواجهتين من العيار الثقيل تجمعان عملاقي اسبانيا ريال مدريد حامل اللقب وبرشلونة بباريس سان جرمان الفرنسي وتشلسي الإنجليزي على التوالي.
وجاءت القرعة على الشكل التالي:
يوفنتوس الإيطالي X توتنهام الإنجليزي
بازل السويسري X مانشستر سيتي الإنجليزي
بورتو البرتغالي X ليفربول الإنجليزي
إشبيلية الإسباني X مانشستر يونايتد الإنجليزي
ريال مدريد الإسباني X باريس سان جرمان الفرنسي
شاختار دونتسك الأوكراني X روما الإيطالي
تشلسي الإنجليزي X برشلونة الإسباني
وتقام مباريات الذهاب في 13 و14 و20 و21 فبراير المقبل، ومباريات الاياب في 6 و7 و13 و14 مارس المقبل.