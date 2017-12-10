روني يعاقب كلوب على خطأ تبديل صلاح

عاقب النجم المخضرم واين روني لاعب إيفرتون مدرب ليفربول يورغن كلوب على خطأ تبديل النجم المصري المتألق محمد صلاح وأحرز هدف التعادل في شباك فريقه بعدما كان الليفر متقدماً بهدف الفرعون المصري على ملعب آنفيلد في ديربي (ميرسيسايد) بين ليفربول وإيفرتون.

وبادر ليفربول بالتسجيل عن طريق نجمه الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 42 عبر قذيفة رائعة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، بعد مراوغته اثنين من المدافعين، واضعا الكرة في الزاوية اليمنى العليا للمرمى.

بهذا الهدف، انفرد صلاح مجددا بصدارة هدافي البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 13 هدفا في المسابقة، متفوقا بفارق هدف على أقرب ملاحقيه الانجليزي الدولي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، الذي تقاسم معه الصدارة أمس السبت.

وبينما كانت المباراة تشير إلى فوز ليفربول وحصده النقاط الثلاث، أحرز النجم المخضرم واين روني هدف التعادل لإيفرتون في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، تسبب فيها ديان لوفرين مدافع الفريق الأحمر الذي قام بدفع دومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون داخل المنطقة.

وارتفع رصيده ليفربول إلى 30 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر.