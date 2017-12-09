الكشف عن "أسعد خبر" لعشاق الدوري الإنجليزي

لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، سيتمكن عشاق المسابقة العريقة من مشاهدة عدد أكبر من مبارياتها على الهواء مباشرة، بعد المواعيد الجديدة التي أعلن عنها الاتحاد المحلي لكرة القدم مؤخرا.

ونقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية عن وثيقة صادرة عن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، المواعيد الجديدة لإقامة المباريات خلال المواسم الثلاثة المقبلة، حيث تقرر إجراء لقاءات في وسط الأسبوع وأيام العطلات الرسمية.

وسيتيح نظام المواعيد الجديد إذاعة 200 مباراة كل موسم على الهواء مباشرة، من بين لقاءات الموسم البالغ عددها 380.

وبالتالي سيتمكن عشاق البطولة من مشاهدة 42 مباراة إضافية على الهواء عما يمكنهم مشاهدته الآن.

كما كشفت الصحيفة عن توقيتات إقامة المباريات خلال اليوم، وهي 12.30 ظهرا و5.30 عصرا أيام السبت (32 مباراة)، و2.00 ظهرا و7.45 مساء أيام الأحد والسبت (24 مباراة)، و4.30 عصرا أيام الأحد (32 مباراة)، و8.00 مساء أيام الاثنين أو 7.30 مساء أيام الجمعة (24 مباراة)، و2.00 ظهرا أيام الأحد (8 مباريات).

ومن المرجح أن تصب المواعيد الجديدة في مصلحة الأندية أيضا، حيث ستتحصل على عائدات أكبر بسبب إذاعة عدد أكبر من مبارياتها على الهواء.