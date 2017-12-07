رونالدو يفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لخامس مرة

احتفظ نجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية سنويا لأفضل لاعب كرة قدم في العالم.

وعادل رونالدو الذي قاد ريال مدريد الموسم الماضي الى لقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 2012 والاحتفاظ بلقب مسابقة دوري ابطال أوروبا، رقم غريمه في برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي وتوج بالجائزة للمرة الخامسة في مسيرته.

وسبق للنجم البرتغالي أن نال اللقب أعوام 2008 (كان مع مانشستر يونايتد الإنجليزي) و2013 و2014 و2016، فيما أحرزها ميسي اعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015.

ويصوت في جائزة فرانس فوتبول للكرة الذهبية صحافيون من حول العالم.

وفيما يأتي اسماء الفائزين بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية منذ 1956:



1956: الانجليزي ستانلي ماثيوز

1957: الاسباني الفريدو دي ستيفانو

1958: الفرنسي ريمون كوبا

1959: الاسباني الفريدو دي ستيفانو

1960: الاسباني لويس سواريز

1961: الايطالي عمر سيفوري

1962: التشيكوسلوفاكي جوزف ماسوبوست

1963: الحارس السوفياتي ليف ياشين

1964: الاسكتلندي دينيس لو

1965: البرتغالي اوزيبيو

1966: الانجليزي بوبي تشارلتون

1967: المجري فلوريان البرت

1968: الويلزي جورج بست

1969: الايطالي جاني ريفيرا

1970: الالماني غيرد مولر

1971: الهولندي يوهان كرويف

1972: الالماني فرانتس بكنباور

1973: الهولندي يوهان كرويف

1974: الهولندي يوهان كرويف

1975: السوفياتي اوليغ بلوخين

1976: الالماني فرانتس بكنباور

1977: الدنماركي الن سيمونسن

1978: الانجليزي كيفن كيغان

1979: الانجليزي كيفن كيغان

1980: الالماني كارل هاينتس رومينيغه

1981: الالماني كارل هاينتس رومينيغه



1982: الايطالي باولو روسي

1983: الفرنسي ميشال بلاتيني

1984: الفرنسي ميشال بلاتيني

1985: الفرنسي ميشال بلاتيني

1986: السوفياتي ايغور بيلانوف

1987: الهولندي رود خوليت

1988: الهولندي ماركو فان باستن

1989: الهولندي ماركو فان باستن

1990: الالماني لوثار ماتيوس

1991: الفرنسي جان بيار بابان

1992: الهولندي ماركو فان باستن

1993: الايطالي روبرتو باجيو

1994: البلغاري خريستو ستويتشكوف

1995: الليبيري جورج ويا (ميلان الايطالي)

1996: الالماني ماتياس زامر (بوروسيا دورتموند الالماني)

1997: البرازيلي رونالدو (انتر ميلان الايطالي)

1998: الفرنسي زين الدين زيدان (يوفنتوس الايطالي)

1999: البرازيلي ريفالدو (برشلونة الاسباني)

2000: البرتغالي لويس فيغو (ريال مدريد الاسباني)

2001: الانجليزي مايكل اوين (ليفربول الانكليزي)

2002: البرازيلي رونالدو (انتر ميلان ثم ريال مدريد)

2003: التشيكي بافل ندفيد (يوفنتوس الايطالي)

2004: الاوكراني اندري شفتشنكو (ميلان الايطالي)

2005: البرازيلي رونالدينيو (برشلونة الاسباني)

2006: الايطالي فابيو كانافارو (ريال مدريد الاسباني)

2007: البرازيلي كاكا (ميلان الايطالي)

2008: البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الانكليزي)

2009: الارجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الاسباني)



- بعد دمج جائزتي فيفا لأفضل لاعب في العالم والكرة الذهبية:

2010: الارجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الاسباني)

2011: الارجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الاسباني)

2012: الارجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الاسباني)

2013: البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الاسباني)

2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الاسباني)

2015: الارجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الاسباني)



- بعد انفصال الجائزتين مجددا في 2016:

2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الاسباني)

2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الاسباني)