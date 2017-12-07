مدرب ليفربول يتوقع مواجهة ريال مدريد في دور الـ16

أبدى المدير الفني لليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، رضا واضحاً عقب اكتساح فريقه لسبارتاك موسكو الروسي 7-0، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وأكد أنه لا يفضل مواجهة فريق بعينه في دور الـ16، لكنه أكد أن قرعة التشامبيونز ليغ توقع فريقه دائماً أمام ريال مدريد الإسباني.

ويعد الريال، حامل لقب التشامبيونز ليغ، واحداً من الخصوم الـ6 المحتملين الذين قد يواجهون "الريدز" في المرحلة المقبلة من البطولة الأوروبية إلى جانب بازل السويسري، وبايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي وشاختار ودونيتسك الأوكراني وبورتو البرتغالي.

وعقب انتهاء مواجهة سبارتاك موسكو الليلة الماضية، قال كلوب: "لا يهم من سيكون الخصم ولا أفكر في هذا الأمر، لكن القرعة توقعني أمام ريال مدريد دائماً".

وأضاف: "ليس لدينا خصم مفضل، نحن سعداء بأننا مستمرون في المنافسة وبتأهلنا لدور الـ16".

وعقب فوزه باكستاح على سبارتاك موسكو، تأهل ليفربول للمرحلة التالية من المسابقة الأوروبية متصدراً لمجموعته، التي يحتل وصافتها إشبيلية الذي تعادل مع ماريبور 1-1 في سلوفينيا.

وعن هذا الفوز الكبير، أكد كلوب: "لم يتخيل أحد أن نفوز بهذا الشكل. سبارتاك فريق عظيم، على الرغم من أنه بعد ما حدث الليلة لن يكون للناس نفس رأيي، لكنه فريق صعب للغاية".