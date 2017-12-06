الإمارات تحتضن مونديال الأندية

تعود كأس العالم للأندية مجدداً إلى ملاعب الإمارات مع استضافة النسخة الرابعة عشرة من البطولة التي تنطلق اليوم، بمواجهة الجزيرة وأوكلاند سيتي.
رصدنا لكم أبرز اللقطات من ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين أثناء افتتاح الحدث العالمي.
تعود كأس العالم للأندية مجدداً إلى ملاعب الإمارات مع استضافة النسخة الرابعة عشرة من البطولة التي تنطلق اليوم، بمواجهة الجزيرة وأوكلاند سيتي.
رصدنا لكم أبرز اللقطات من ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين أثناء افتتاح الحدث العالمي.
انهى فريق الجزيرة الشوط الأول متقدماً على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بهدف نظيف في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2017" التي تقام في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.
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تعود كأس العالم للأندية مجدداً إلى ملاعب الإمارات مع استضافة النسخة الرابعة عشرة من البطولة التي تنطلق اليوم، بمواجهة
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