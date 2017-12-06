الإمارات تحتضن مونديال الأندية

المصدر:
  • تصوير: سالم خميس
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تعود كأس العالم للأندية مجدداً إلى ملاعب الإمارات مع استضافة النسخة الرابعة عشرة من البطولة التي تنطلق اليوم، بمواجهة الجزيرة وأوكلاند سيتي.

رصدنا لكم أبرز اللقطات من ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين أثناء افتتاح الحدث العالمي.

 

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