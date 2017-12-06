نتائج قرعة دوري أبطال آسيا



وقع الهلال السعودي وصيف بطل دوري ابطال اسيا لكرة القدم في المجموعة الرابعة الى جانب الاستقلال الايراني والريان القطري واحد المتأهلين من الملحق، وذلك بموجب قرعة دور المجموعات لموسم 2018 التي سحبت الاربعاء في كوالالمبور.

ووصل الهلال الى الدور النهائي في النسخة الاخيرة قبل ان يخسر امام اوراوا ريد دايموندز ايابا في سايتاما صفر-1، بعد ان تعادله معه ذهابا في الرياض 1-1.

ولا يشارك اوراوا ريد دايموندز في البطولة المقبلة لفشله في احراز مركز مؤهل اليها في الدوري الياباني.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

- المجموعة الاولى: الجزيرة الاماراتي والاهلي السعودي وتراكتورسازي تبريز الايراني واحد المتأهلين من الملحق

- المجموعة الثانية: الدحيل القطري والوحدة الاماراتي ولوكوموتيف الاوزبكي واحد المتأهلين من الملحق

- المجموعة الثالثة: بيرسيبوليس الايراني والسد القطري والوصل الاماراتي واحد المتأهلين من الملحق

- المجموعة الرابعة: الهلال السعودي والاستقلال الايراني والريان القطري واحد المتأهلين من الملحق

- المجموعة الخامسة: شونبوك الكوري الجنوبي وكيتشي من هونغ كونغ وفريقان يتأهلان من الملحق

- المجموعة السادسة: كاواساكي فرونتال الياباني واولسان الكوري الجنوبي وملبورن فيكتوري الاسترالي واحد المتأهلين من الملحق

- المجموعة السابعة: غوانغجو ايفرغراند الصيني واحد ممثلي اليابان وجيجو يونايتد الكوري الجنوبي وبوريرام التايلاندي

- المجموعة الثامنة: سيدني الاسترالي وشنغهاي شينهوا الصيني وكاشيما انتلرز الياباني واحد المتأهلين من الملحق

تنطلق منافسات دور المجموعات في فبراير، ويقام الدور النهائي في الثالث من نوفمبر ذهابا وفي العاشر منه ايابا.