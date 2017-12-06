السجل الذهبي لمونديال الأندية

تتجه أنظار العالم وعشاق الساحرة المستديرة نحو الإمارات التي تحتضن كأس العالم للأندية، حيث تنطلق منافساتها مساء اليوم وحتى السادس عشر من ديسمبر الجاري على ملعبي مدينة زايد الرياضية بأبوظبي وهزاع بن زايد في مدينة العين.

وتشهد البطولة مشاركة الأندية أبطال القارات وهي: أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وباتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأوراوا ريدز الياباني بطل آسيا، والوداد البيضاوي المغربي بطل أفريقيا، وغريميو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية، وريال مدريد الإسباني المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا.

إضافة إلى الجزيرة الإماراتي، بطل دوري الخليج العربي.

وفيما يلي نستعرض لكم السجل الذهبي للبطولة وأهم الأرقام التي تم تسجيلها خلال النسخ الثلاث عشرة الماضية.