بداية المرحلة الثانية من بيع تذاكر مونديال روسيا

بدأت المرحلة الثانية من بيع تذاكر بطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا العام المقبل اليوم الثلاثاء.

يمكن للجماهير شراء تذاكر المباريات الفردية (باستثناء المباراة الافتتاحية والمباراة النهائية)، على أن تقام قرعة عشوائية إذا تخطى عدد المتقدمون عدد التذاكر المطروحة للبيع.

وتستمر المرحلة الأولى حتى نهاية يناير المقبل، وتليها المرحلة الثانية حيث يحصل على التذاكر الذي تقدم بالطلب أولا.

ويجب ان يتم طلب التذاكر عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وبدأت المرحلة الثانية من البيع بعد إجراء قرعة دور المجموعات بموسكو يوم الجمعة الماضي.

وذكر فيفا أن 742,760 تذكرة بيعت خلال المرحلة الأولى من بيع التذاكر والتي انتهت بنهاية نوفمبر. وجاءت معظم الطلبات للحصول على التذاكر من روسيا ولكن محصلة البيع الدولية ارتفعت إلى 47 في المئة حيث جاءت أغلب الطلبات من بلدان أميركا والبرازيل وألمانيا والصين.

وتبدأ أسعار التذاكر على المستوى الدولي للبطولة المقامة في 11 مدينة روسية من 105 دولارات بينما تبدأ الأسعار من 1280 روبل (22 دولار) للجماهير الروسية.