عملاق إسبانيا يقترب بشدة من التعاقد مع محمد صلاح

اقترب عملاق إسبانيا ريال مدريد بشدة من التعاقد من الفرعون المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وفقا لما نشرته الأحد صحيفة ديلي ستار الإنجليزية.

ويبحث فريق المدرب زين الدين زيدان عن حلول لمشكلة العقم التهديفي التي يعاني منها لاعبوه والتي كان آخرها الفشل في هز شباك أتليتك بيلباو ليخسر الفريق نقطتين ثمينتين في سباقه نحو صدارة الليغا التي ينفرد بها غريمه التقليدي برشلونة.

ويأمل الريال في إنهاء صفقة صلاح خلال شهر يناير لمساعدة الفريق في فك النحس الذي يلازم مهاجميه لاسيما وأن الفرعون المصري يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 هدفًا، في الوقت الذي سجل فيه كل من نجمي هجوم ريال مدريد كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو هدفين.