هدف سيلفا المتأخر يقود سيتي للفوز 13 على التوالي

سجل ديفيد سيلفا هدفا قرب النهاية ليقود مانشستر سيتي للفوز 13 على التوالي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ويعيد الفارق في الصدارة إلى ثماني نقاط بتغلبه 2-1 على وست هام يونايتد اليوم الأحد.

وانقض سيلفا على تمريرة رائعة من كيفن دي بروين ليسجل من مسافة قريبة ويواصل سيتي مسيرته الرائعة هذا الموسم.

وحول نيكولاس أوتامندي تمريرة البديل جابرييل جيسوس العرضية إلى الشباك ليتعادل سيتي في الدقيقة 57 بعدما افتتح المدافع أنجيلو أوجبونا التسجيل بضربة رأس ليمنح وست هام تفوقا غير متوقع بنهاية الشوط الأول الذي هيمن عليه الفريق صاحب الأرض.

ولم يخسر سيتي أي مباراة منذ أبريل وسيواجه جاره مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني يوم الأحد المقبل.

أما وست هام، الذي حقق انتصارين فقط هذا الموسم، فيقبع في المركز 19 بفارق ثلاث نقاط خلف وست بروميتش البيون صاحب المركز 17.