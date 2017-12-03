حارس مرمى يسجل هدفا تاريخيا في الدوري الايطالي

سجل حارس مرمى بنيفنتو البرتو برنيولي هدفا رائعا من ضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح فريقه أول نقطة له على الإطلاق في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم بعد 14 مباراة خلال التعادل 2-2 مع ميلان اليوم الأحد.

وتقدم ميلان، الذي خاض أول مباراة تحت قيادة المدرب جينارو جاتوسو بعد تعيينه يوم الاثنين الماضي، مرتين في النتيجة لكنه تراجع بعد طرد لاعبه اليسيو رومانيولي لحصوله على الانذار الثاني في الدقيقة 75.

وترك برنيولي مرماه ليساند الهجوم واستغل ركلة حرة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع لينقض على الكرة برأسه من الوضع طائرا ليسكنها الشباك.

وأصبح برنيولي أول حارس مرمى يسجل هدفا في دوري الدرجة الأولى الايطالي منذ ماسيمو تايبي حارس ريجينا في 2001.

وسجل جياكومو بونافنتورا ونيكولا كالينيتش ثنائية ميلانو بينما سجل جورج بوشكاش هدف بنيفنتو الآخر.