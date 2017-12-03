بعشرة لاعبين .. مان يونايتد يهزم أرسنال في لقاء مثير

صمد مانشستر يونايتد بعشرة لاعبين بعد طرد بول بوجبا قرب النهاية ليهزم ارسنال 3-1 في مباراة مثيرة باستاد الإمارات في يوم واصل فيه ليفربول وتشيلسي أيضا مطاردة مانشستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي غياب فريق المدرب بيب جوارديولا المتألق الذي سيلعب غدا الأحد قلص يونايتد صاحب المركز الثاني الفارق مع القمة إلى خمس نقاط بأداء مثير يتناقض مع سمعة مدربه جوزيه مورينيو في الحذر الدفاعي الزائد بعيدا عن ملعبه.

وبينما أظهر هدفان من أنطونيو فالنسيا وجيسي لينجارد في أول 11 دقيقة، وهدف آخر سجله لينجارد في الشوط الثاني، أفضل ما في يونايتد كشف تدخل بوجبا المتهور بأسفل حذائه على هيكتور بليرين جانبا آخر في الدقيقة 75.

وحصل اللاعب الفرنسي على بطاقة حمراء مباشرة مستحقة وسيغيب لثلاث مباريات بما في ذلك قمة الأسبوع المقبل ضد سيتي.

وحتى طرد بوجبا بدا كل شيء مثاليا بالنسبة ليونايتد الذي كان حارسه ديفيد دي خيا متألقا ولم تهتز شباكه إلا بهدف الكسندر لاكازيت في بداية الشوط الثاني.

وقال مورينيو "ما رأيته اليوم كان أفضل حارس في العالم" مضيفا أنه "لا يدري" لماذا طُرد بوجبا وسيترك الأمر لمحللي القنوات التلفزيونية.

واستغل ليفربول أول هزيمة لأرسنال في الدوري على ملعبه في 13 مباراة ليتقدم للمركز الرابع بعدما سحق برايتون آند هوف البيون 5-1. وسجل فريق المدرب يورجن كلوب الآن 15 هدفا في أربع مباريات خارج أرضه بجميع المسابقات.

وفي وقت سابق عوض تشيلسي تأخره ليفوز 3-1 على نيوكاسل يونايتد في استاد ستامفورد بريدج.