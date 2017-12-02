ليفربول يسحق برايتون بخماسية وصلاح يغيب عن التهديف

أحرز روبرتو فيرمينو هدفين ليحقق ليفربول فوزه الخامس في اخر ست مباريات في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سحق برايتون آند هوف البيون 5-1 اليوم السبت، في لقاء غاب فيه هداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح عن التهديف واكتفى بصناعة الهدف الثالث الذي أحرزه فرمينيو.

وافتتح ليفربول التسجيل بعد مرور نصف ساعة عندما شقت ضربة رأس قوية من ايمري تشان من مدى قريب طريقها إلى شباك ماثيو رايان حارس برايتون.

وأضاف فيرمينو هدفا ثانيا بعد 74 ثانية عقب تحرك رائع وجعل المهاجم البرازيلي النتيجة 3-صفر بعد أن أنهى جيدا هجمة مرتدة أخرى في الدقيقة 48.

ورفض برايتون الاستسلام وقلص جلين موراي الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 51 لكن ليفربول حسم انتصاره الكبير بهدف لفيليب كوتينيو من ركلة حرة في الدقيقة 87 وآخر سجله لويس دنك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 89.