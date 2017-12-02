تشيلسي يتجاوز نيوكاسل ويضيق الخناق على يونايتد

أحرز ايدن هازارد هدفين وأضاف الفارو موراتا هدفا آخر ليفوز تشيلسي 3-1 على نيوكاسل يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

ومنح دوايت جايل التقدم لنيوكاسل على نحو مفاجئ عندما وضع الكرة في الشباك في الدقيقة 12 بعد أن حاول تيبو كورتوا حارس تشيلسي التصدي لمحاولة جاكوب ميرفي.

لكن تشيلسي، صاحب المركز الثالث، رد سريعا وحصل على ركلتين ركنيتين وسدد في القائم قبل أن يصل هازارد إلى كرة أبعدها المدافع فلوريان لوجن ليعادل النتيجة في الدقيقة 21.

وجعل موراتا مهاجم اسبانيا النتيجة 2-1 بضربة رأس بسيطة عقب تمريرة عرضية من فيكتور موزيس مسجلا هدفه العاشر بجميع المسابقات هذا الموسم ثم أحرز هازارد هدفه الثامن في الموسم من نقطة الجزاء بعد أن ارتكب مات ريتشي مخالفة ضد موزيس.

وأبلغ أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الصحفيين "يجب أن نشعر بالسعادة.. بدأنا ببطء وعندما تأخرنا 1-صفر بدأنا اللعب بقوة وأتيحت لنا العديد من الفرص".

وأضاف "كان أداء جيدا من جميع اللاعبين. كان من المهم الحصول على النقاط الثلاث ونجحنا في ذلك".

وأشاد كونتي بمساهمة البلجيكي هازارد.

وتابع "لعب مباراة جيدة حقا. استمتع كثيرا بهذه النوعية من كرة القدم. ايدن لاعب مهم للغاية. في وجوده نلعب بأسلوب مختلف. يستطيع اللعب كمهاجم ثان أو في المركز رقم 10".