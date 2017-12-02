صدام رونالدو وراموس يشعل الصحافة الإسبانية

رغم كونه حامل اللقب الأوروبي والمصنف الثالث عالميا ، لا يمثل المنتخب البرتغالي لكرة القدم خطرا حقيقيا أو كبيرا على فرص نظيره الإسباني في العبور إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

ولكن المواجهة بين المنتخبين ستحظى باهتمام خاص من المتابعين للمونديال الروسي كما ستشهد صداما من نوع خاص بين النجم الشهير كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني وقائد المنتخب البرتغالي وباقي زملائه في الفريق الملكي من نجوم المنتخب الإسباني.

وأوقعت قرعة المونديال الروسي ، والتي أجريت أمس الجمعة ، المنتخبين الإسباني والبرتغالي سويا في المجموعة الثانية التي تضم معهما أيضا منتخبي المغرب وإيران وذلك ضمن منافسات الدور الأول للبطولة.

وجاء ترتيب الفريقين في المجموعة ليمنح المونديال الروسي لقاء مثيرا للغاية في الجولة الأولى حيث يلتقي الفريقان في هذه الجولة لتكون المباراة بينهما بمثابة مواجهة مبكرة على صدارة المجموعة.

وتقام المباراة في سوتشي يوم 15 يونيو 2018 .

وتمثل المباراة أيضا مواجهة من نوع خاص بين رونالدو وزملائه في الريال ومنهم سيرخيو راموس قائد دفاع الماتادور الإسباني.

وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية الرياضية لهذه المواجهة اليوم السبت بعنوانها "كريستيانو للبداية".

وأصبح رونالدو واجهة للدوري الإسباني منذ انتقاله للريال في 2009 قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كما تصدر رونالدو قائمة هدافي الريال عبر التاريخ لكنه يواجه حاليا نزاعا مع سلطات الضرائب الإسبانية وهو ما يضاعف من حجم الإثارة التي تحيط بالمواجهة بين المنتخبين في المونديال الروسي.

ولا تمثل هذه المباراة بالتأكيد أفضل بداية يتمناها المنتخب الإسباني أو مديره الفني جولين لوبيتيجي لكن القرعة نالت الاستحسان بشكل عام حيث سادت حالة من لقناعة والارتياح بعد هذه القرعة التي أبعدت المنتخب الإسباني عن فرق عملاقة مثل ألمانيا والبرازيل والأرجنتين بل والمنتخب الفرنسي أيضا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في عنوانها بالصفحة الأولى اليوم : "ما من منافس ضعيف".

ولكن صورة لثلاث دمي ترتدي زي منتخبات البرازيل وألمانيا والأرجنتين أظهرت بوضوح الفرق التي كان المنتخب الإسباني يتمنى تجنب المواجهة معها في دور المجموعات.

وقال خافيير كليمنتي المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني : "أعتقد أنها قرعة جيدة... المرشحون البارزون للقب هم منتخبات إسبانيا والبرازيل وألمانيا".

ومع تجنب المنتخب الإسباني المواجهة المبكرة مع هذه المنتخبات الكبيرة في الدور الأول وابتعاده أيضا عن مواجهته حال تأهل الفريق للدور الثاني ، سادت حالة من الاطمئنان لدى أنصار الماتادور الإسباني.

وإذا تأهل المنتخب الإسباني للدور الثاني ، سيلتقي حد المتأهلين من المجموعة الأولى التي تضم منتخبات مصر والسعودية وروسيا صاحبة الأرض وأوروجواي.

وكان المنتخب الإسباني تعادل 3 / 3 مع نظيره الروسي في أحدث مواجهة ودية بين الفريقين. وشهدت هذه المباراة تسجيل راموس لهدفين من ركلتي جزاء.

ورغم هذا، سيكون المنتخب الإسباني في حال مواجهته المنتخب الروسي بالمونديال هو المرشح الأقوى للفوز والعبور إلى الدور التالي (دور الثمانية) .

وعندما يلتقي المنتخبان الإسباني والبرتغالي في المونديال، ستكون أبرز المواجهات الخاصة في هذه المباراة بين رونالدو وراموس خاصة وأن العلاقة بين اللاعبين في الموسم الحالي لا تبدو كما كانت في المواسم الماضية.